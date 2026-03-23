Dos informes recientes de la Contraloría General de la República evidencian irregularidades en proyectos viales ejecutados por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), tanto en el Eje Vial Norte (Yura–Cerro Colorado) como en la obra de la asociación Buena Vista – Pozo Negro, en Paucarpata.

En el caso del Eje Vial Norte, según el Informe de Hito de Control N.° 416-2026-CG/GRAR-SCC, se ejecutaron trabajos dentro del derecho de vía de la carretera nacional PE-34A sin contar con la autorización de Provías Nacional. A ello se suma la falta de presupuesto suficiente para continuar la obra y la demora en aprobar una modificación financiera superior a los 2.1 millones de soles, clave para cubrir trabajos pendientes.

El informe también advierte que este proyecto arrastra problemas desde etapas anteriores, como la demora en la liberación de interferencias eléctricas y de telecomunicaciones, lo que impacta directamente en la ruta crítica. Estas deficiencias han generado deterioro de tramos inconclusos, donde incluso se reporta vertimiento de aguas residuales.

PAUCARPATA

En la obra vial de Buena Vista – Pozo Negro, en Paucarpata, la Contraloría identificó un retraso crítico: mientras el avance físico debía alcanzar el 100% a enero de 2026, solo llegó al 78.55%. Esta brecha supera ampliamente el límite permitido y, en la práctica, implica un atraso acumulado de más de 500 días en la ejecución del proyecto.