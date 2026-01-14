La Contraloría General de la República (CGR) alertó a la empresa del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) por retrasos y suspensión de plazos en la elaboración del expediente técnico del proyecto de mejoramiento y ampliación del colector primario de alcantarillado Arrayanes en los distritos de Arequipa y Sachaca, cuyo costo de inversión aprobado y actualizado asciende a S/ 4 859 356.

El proyecto mejorará y ampliará el colector actual de Arrayanes, optimizando el sistema de alcantarillado de parte de los distritos de Cerro Colorado, Yanahuara, Sachaca y Cercado, y su captación en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Enlozada. La obra prevé beneficiar de manera directa a 175 mil 814 habitantes.

En el Informe de Visita de Control N.° 001-2026-OCI/0263-SVC, que evaluó durante el periodo del 16 al 31 de diciembre de 2025, señala que Sedapar y el supervisor del proyecto no advirtieron el incumplimiento de los plazos para la presentación del segundo entregable del consultor, originando la suspensión del plazo sin el debido sustento, situación que afectaría la continuidad de la elaboración del expediente técnico.

El 3 de julio de 2025 se suscribió el contrato de consultoría para la elaboración del expediente técnico del proyecto por un monto de S/ 181 mil 530 y un plazo de ejecución de 120 días. De acuerdo a los plazos establecidos en los términos de referencia el segundo entregable debía presentarse el 13 de octubre de 2025, pero ese día recién se aprobó el primer avance.

La consultora, el supervisor y funcionarios de la empresa de saneamiento suscribieron la suspensión de la ejecución del servicio debido a que Sedapar no planificó ni gestionó de manera oportuna los permisos necesarios municipales para la ejecución de las actividades previstas en el expediente técnico, como las pruebas de calicatas (excavación poco profunda en el suelo para inspeccionar las condiciones del terreno) y trabajos de campo en área pública.

El informe del Órgano de Control Institucional (OCI) de Sedapar fue comunicado al presidente de directorio de la empresa de saneamiento para la adopción de las acciones preventivas y correctivas correspondientes.