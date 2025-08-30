Si usted desea conocer un poco de la historia de Arequipa, el Centro Histórico de la ciudad es ideal para esta ocasión, ya que guarda detalles de diferentes épocas e historias en cada rincón. Por ello, en esta sección Correo te lleva de paseo, llegó hasta un tramo de la calle Villalba, para mostrar como lucía la Ciudad Blanca en tiempos barrocos.

Acompañados del arquitecto y restaurador William Palomino, tan solo en la cuadra 3 de esta calle, se puede observar detalles inigualables de aquellos tiempos.

Se puede apreciar la Casona Nieto y Quiroz. En el inmueble de la primera familia, comienza con el barroco temprano de la ciudad, el guarda elementos como un “cuarto de circunferencia” en la cornisa, elemento arquitectónico de un edificio.

Arequipa en tiempos barrocos desde la calle Villalba. Casona de los Nieto. Foto: GEC.

A su costado, se ubica la casona de los Quiroz o casa de la moneda, construida como vivienda en 1794. Fue declarado patrimonio de la nación en la categoría de monumento y está ubicado en la esquina de calle Villalba con Ugarte nro. 403, que antiguamente se le denominaba como calle “del golpe de agua” y de “las monedas” a comienzos del siglo XIX, aunque también a la calle Ugarte se le denominó la calle “del camal”.

Refiere que fue propiedad del Márquez don Blas de Quiroz, quienes tallaron su lema en el sillar: «Después de Dios, Quiroz». Con la república 1835 a 1838, durante la confederación Perú Boliviana, albergó la casa de la moneda. Cabe mencionar que Este inmueble fue restaurado después del terremoto del 23 de junio de 2001 y los trabajos terminaron en 2006, recuperando una joya arquitectónica de la ciudad.

“Hemos comenzado con la casa de los Nieto en referencia al barroco temprano, y terminamos con este barroco tardío (Casona Quiroz), más elaborado y diseñado”, expresó Palomino.

Casona de Quiroz o casa de la moneda en la calle Villalba. Foto: GEC.

Arequipa en tiempos barrocos desde la calle Villalba. Foto: GEC.

Casona de Quiroz o casa de la moneda en la calle Villalba, Arequipa. Foto: GEC.

Además, invitó a la población arequipeña y turistas extranjeros para visitar este espacio cultural. “Todo este conjunto forma parte de la ciudad Barroca. Si queremos ver, tenemos que venir a la calle Villalba con esquina con calle Ugarte a encontrar de como fue la ciudad en 1700″, apuntó.