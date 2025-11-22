La plaza del distrito de Uchumayo es uno de esos lugares que conservan la esencia histórica de Arequipa y se convierten en una parada obligada para quienes buscan conocer la identidad del pueblo arequipeño.

Desde esta sección Correo te lleva de paseo, llegó hasta el distrito ubicado a más de media hora del Cercado de la Ciudad Blanca. Acompañados del arquitecto y restaurador William Palomino, nos revela que a pocos metros se levanta la iglesia de San Pedro, un templo que data de los siglos XVII Y XVIII.

Esta edificación tiene un estilo de construcción, pues en sus inicios fue neo clásico simple, pero con el paso de los años esta iglesia ha sufrido modificaciones, las cuales le restan el esplendor de antaño. Su inauguración, en 1776, coincidió con la fiesta de San Pedro y San Pablo.

Palomino describe que su arquitectura fue cambiando, sin embargo, fue conservando su característica de una sola nave, con Sacristía y baptisterio, ubicadas en el muro del Evangelio, torre campanario único. Especialistas consideran que en la actualidad conserva una imagen sencilla y sobria.

Además, en el interior se muestra un altar de madera. Cabe mencionar que la iglesia San Pedro Apóstol de Uchumayo está construido con Sillar Rosado extraído de las canteras de la quebrada de Añashuayco y Culebrillas. Es considerada la segunda más llamativa por su sillar rosado después de la Iglesia de Yura.

Iglesia de San Pedro Apóstol, en Uchumayo, en Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

PLAZA DE UCHUMAYO

Por otro lado, en la misma plaza, Palomino detalla que se conservan personajes históricos como Salaverry. “Se dio la batalla de Uchumayo, en la cual salió victorioso. Se aprecia un camino histórico y se puede observar a lo lejos las trincheras”, apuntó.

Expresa que Uchumayo recuerda que el heroísmo tiene que ver también con ese sentimiento humano de la familia. Asimismo, se aprecia un camino histórico.

Plaza de Uchumayo, en Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Plaza de Uchumayo, en Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)