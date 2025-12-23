Los Detectives de Homicidios de la Divincri desplegados al distrito de Chala, Caravelí, para realizar las diligencias de investigación en torno al asesinato del minero Avelino Ramírez de la Cruz (39), no descartan que su muerte haya sido producto de un presunto ajuste de cuentas.

Según la información dada por el coronel Eduardo del Campo, jefe de la Divincri, se evalúa la posibilidad de que la víctima haya sido seguida antes del ataque. “No podemos adelantar conclusiones, pero estamos trabajando para esclarecer plenamente lo ocurrido y dar con los responsables”, afirmó tras señalar que también se investiga si el minero fue víctima de amenazas o extorsiones previas, una posibilidad que todavía no ha podido ser confirmada debido a la reserva de información que mantiene la familia. A ello se suma que, durante el levantamiento del cadáver, no se encontró el teléfono de la víctima.

HECHOS

El coronel Del Campo detalló que el ataque se produjo cuando la víctima salió de su vivienda tras ser llamado a la puerta por el también minero Delfin Chipa Sisa, de 47 años. En esas circunstancias, un tercer sujeto se acercó y disparó directamente contra el minero formal, causándole la muerte e hiriendo al visitante. El atacante habría llegado al lugar a bordo de una motocicleta y, según algunos testigos, no habría actuado solo.

El coronel Del Campo, detalló que en la escena del crimen se hallaron seis casquillos de bala, los cuales ya vienen siendo sometidos a peritajes balísticos para determinar el tipo de arma utilizada y su posible vinculación con otros hechos criminales.

Agregó que la víctima había sido intervenida en 2016 en la localidad de Nasca, Ica, junto a otras cuatro personas, por un caso de tenencia ilegal de armas. No obstante, aclaró que no registra otro tipo de antecedentes.

“Podemos inferir algunas hipótesis, pero no descartamos ninguna línea de investigación”, subrayó el jefe de la Divincri, al señalar que el personal especializado en Homicidios viene recabando información del caso, incluyendo la revisión de cámaras de videovigilancia en zonas colindantes, ya que en el punto exacto del crimen no se encontraron dispositivos de seguridad.