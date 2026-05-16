Este sábado 16 de mayo, Correo llegó hasta el mercado Nueva Aurora, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, para consultar el precio de los principales productos de primera necesidad.

Al respecto, los comerciantes afirmaron que el costo de algunas carnes y verduras ha variado con respecto a la semana anterior, considerando que en dicha fecha se conmemoraba el Día de la Madre.

En ese sentido, el kilo de pollo se expende desde 9.00 soles, carne de res a 19.80 soles, cordero a 20.00 soles y de cerdo desde 15.00 soles (dependiendo del corte).

Respecto a las verduras, el kilo de cebolla se ofrece entre 2.00 y 2.50 soles, el tomate y la zanahoria a 2.00 soles, betarraga a 2.50 soles, coliflor a 4.00 soles, choclo a 3.00 soles, zapallo y limón a 4.00 soles, vainita a 6.00 soles, habas entre 2.50 y 3.00 soles.

En cuanto a las frutas, el kilo de sandía desde 2.00 soles, papaya a 5.00 soles, piña a 4.00 soles, mandarina a 3.00 soles y uva entre 8.00 y 10.00 soles.

Asimismo, en tubérculos, el kilo de camote y yuca desde 3.00 soles, y papa canchan a 10.00 soles por 5 kilos.

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