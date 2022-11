La Fiscalía Penal Corporativa de Chivay dispuso una investigación preliminar para establecer si hay o no indicios de un crimen en la muerte de la turista belga Natacha de Crombrugghe ocurrida en el valle del Colca y aunque sus restos permanecen en la morgue, desde hace cuatro semanas podían ser retirados por sus padres.

Hace unos días, a través del fan page ‘Looking for Natacha’, Eric y Sabine de Crombrugghe, indicaron que aún no habían retirado los restos de su hija porque exigían el pronunciamiento de nuevas disposiciones de la Fiscalía en torno al caso.

El fiscal Carlos Salinas, de la fiscalía de Chivay, dijo a Correo que ha dispuesto que se realicen nuevas diligencias durante los próximos 60 días en el valle del Colca y se contarán con la participación de peritos e investigadores de la Divincri.

Dijo que básicamente se harán trabajos de campo y no se requerirá hacer más estudios a los restos de la joven turista que fue hallada por un grupo de pescadores a mediados de setiembre en el sector de Tultinza, distrito de Huambo, y luego de ocho meses de haber desaparecido durante la caminata que emprendió al oasis de Sangalle, desde el hotel La Estancia ubicado en el distrito de Cabanaconde.

“Desde hace varias semanas los padres tienen la autorización para retirar los restos, nosotros no lo vamos a requerir porque no es necesario para la investigación que se ha dispuesto. Si ellos deciden solicitar alguna pericia de parte, se quedarán un tiempo más en la morgue, pero en este momento no hay nada que impida que se la lleven”, dijo el Fiscal.

Esa autorización la dio Manuel Gallegos, fiscal de El Pedregal (Majes), quien estuvo a cargo del levantamiento de los restos encontrados entre dos rocas del río Colca y su posterior identificación que estuvo a cargo de los peritos del Instituto de Medicina Legal de Arequipa y confirmada con la prueba de ADN que se procesó en el laboratorio de Medicina Legal de Ayacucho.

