Las próximas elecciones generales están a la vuelta de la esquina, y ante la existencia de más de 20 partidos y ahora con la aplicación de dos cámaras en el Congreso, Diario Correo Arequipa, en un esfuerzo para llevar la mejor información, presentará su programa de entrevistas políticas “De Cara a Cara”, con Diario Correo.

En efecto, entrevistaremos a los candidatos que quieren integrar tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores de nuestro próximo Congreso de la República.

Las entrevistas se publicarán tanto en este matutino como en sus plataformas de Facebook, YouTube, web y TikTok, a partir del lunes 16 de febrero, así que no hay excusa para poder elegir bien.

DESPLIEGUE

Las entrevistas serán realizadas por el periodista Juan Guillermo Mamani; en la producción estará el editor Paúl Flores y en la edición de videos la reportera Yunsu Pariapaza.

”Estamos realizando estas entrevistas porque la gente, los arequipeños deben saber qué es lo que proponen los candidatos, qué planes tienen de llegar al Congreso y con esta información, tomar una adecuada elección para este 12 de abril. Nadie quiere repetir la crisis política que se ha vivido con los últimos parlamentarios”, detalló el productor Paúl Flores.

Cabe resaltar que las entrevistas se realizarán en las oficinas de publicidad y marketing de Diario Correo Arequipa, COMUINTEGRAL, ubicado en la calle La Merced 125, oficina 157, en el Centro Histórico de la Ciudad Blanca. Además, no se descarta que las entrevistas también se realicen a candidatos presidenciales que sin duda ven a la región Arequipa como una de las más importantes de nuestro país.

“Estaremos al tanto de todo, no solo entrevistas, también de lo que hacen los candidatos y cómo es la propuesta para los arequipeños”, agregó Flores.