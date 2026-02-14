Desde Arequipa, el candidato presidencial por el Partido Político Cooperación Popular, Yonhy Lescano, afirmó que un eventual gobierno suyo paralizaría el proyecto minero Tía María, pese a que este se encuentra ya en etapa de construcción con un avance mayor al 25 %.

“Yo no soy de aquellos que quiera meter por la fuerza un proyecto minero que va a tener mucho costo humano; ahí los estudios entiendo se han hecho desfasados, no están actualizados. Yo no voy a forzar”, aseguró evidenciando un desconocimiento sobre los avances.

El excongresista manifestó que no sacrificará la agricultura por la minería. “Si está a un 24 % vamos a estudiar; yo veo problemas y si hay problemas evitar el costo humano y evitar el problema de la contaminación”, añadió.

Para el candidato los estudios del proyecto minero no están actualizados; “ese proyecto debe ser bien estudiado y no estar forzando la situación para matar a la gente”, indicó.

“Si hay problemas hay que tomar el toro por las astas”, secundó. Pese a que se encuentra en avance y ante una probable afectación económica por un tema contractual, Lescano aseguró que el costo económico está por debajo del costo social: “Yo no voy a matar hermanos, no voy a sacrificar vidas humanas de agricultores”, puntualizó al respecto.

Lescano se presentó la mañana de este sábado en el Colegio de Abogados de Arequipa para una conferencia de prensa. Previamente participó de un desayuno en el mercado San Camilo, pero, a diferencia de los candidatos que pisaron suelo arequipeño, llegó acompañado de su esposa y 2 personas más.