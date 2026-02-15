El congresista de la República, Roberto Sánchez Palomino y candidato presidencial por el partido Juntos por el Perú para las Elecciones Generales 2026, presentó intensos dolores que obligaron a su atención médica inmediata, por lo que fue conducido al centro de salud de Caravelí para su evaluación y tratamiento.

Sánchez Palomino cumplía actividades proselitistas recorriendo el sur del Perú de cara a la campaña electoral. Esta información fue confirmada por el mismo parlamentario a través de su cuenta X (antes Twitter).

Debido a la presunta gravedad del cuadro clínico, compatible con apendicitis, y ante la falta de médicos especialistas en el establecimiento de salud, se dispuso su traslado en ambulancia al promediar las 10 de la mañana de este domingo hacia el Hospital de Apoyo de Camaná, donde continuará recibiendo atención médica especializada.

Al tomar conocimiento del caso del congresista, el director del hospital de Camaná solicitó el apoyo del director del Centro de Salud de Ocoña para el préstamo de una ambulancia y su respectivo conductor, a fin de que, de ser necesario, el paciente pueda ser trasladado a la ciudad de Arequipa.

COMUNICADO DE CONGRESISTA

Mediante un comunicado, se indicó que el legislador presentó fuertes dolores que obligaron a su atención inmediata. Debido a la limitada capacidad resolutiva del establecimiento, fue evacuado de emergencia a Atico y posteriormente al de Camaná.

“Por motivos de fuerza mayor y en resguardo de su salud, se suspenden las actividades programadas para el día de hoy”, señala.

Comunicado de Roberto Sánchez.

SITUACIÓN DEL HOSPITAL DE CAMANÁ

Cabe mencionar que la única ambulancia con que cuenta el hospital de Camaná se malogra constantemente y debe ser reparada. Actualmente, se encuentra en el taller en presunto estado de abandono, por lo que de manera frecuente se solicita el préstamo de las ambulancias de los puestos de salud de Quilca y Urasquie.

Ante esta situación, se considera necesario que el Gobierno Regional de Arequipa disponga el envío de una nueva ambulancia para garantizar la adecuada atención de emergencias en la provincia.