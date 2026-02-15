El presidente José Jerí registra actualmente un 37 % de aprobación ciudadana, lo que representa una caída de 21 puntos porcentuales desde que asumió el cargo. Así lo revela la más reciente encuesta de Datum Internacional para El Comercio, que sitúa al mandatario en uno de sus niveles más bajos de popularidad desde el inicio de su gestión.

Los resultados del sondeo evidencian un cambio significativo en la percepción ciudadana, especialmente en comparación con los primeros meses de gobierno. De acuerdo con el estudio, una parte importante de la población ha retirado su respaldo al Ejecutivo en medio de una serie de denuncias y cuestionamientos que involucran directamente al jefe de Estado.

La gestión de José Jerí enfrenta críticas tanto en el ámbito político como judicial, factores que han debilitado su imagen pública. Datum advierte que la reducción de 21 puntos constituye una de las variaciones más marcadas registradas recientemente para un mandatario en ejercicio, reflejando el malestar de distintos sectores frente a la coyuntura que atraviesa Palacio de Gobierno.

¿Qué factores explican la caída en la aprobación?

Uno de los principales motivos del descenso en la aprobación del presidente son los cuestionamientos por reuniones sostenidas con empresarios extranjeros, particularmente ciudadanos chinos. Estas citas, realizadas en la sede del Ejecutivo, vienen siendo investigadas para determinar si existieron posibles irregularidades, generando dudas sobre la transparencia de las decisiones adoptadas por el Gobierno.

A ello se suman presuntas contrataciones de jóvenes en el Estado, que habrían ocurrido tras reuniones directas con el mandatario en Palacio de Gobierno. Según diversas fuentes, estas designaciones se habrían concretado luego de las visitas oficiales, lo que ha desatado críticas desde la opinión pública y pedidos de mayores explicaciones.

Asimismo, la imagen del presidente se ha visto afectada por las mociones presentadas en su contra en el Congreso de la República, impulsadas a raíz de los escándalos que rodean a su entorno en las últimas semanas. Esta inestabilidad política ha contribuido a profundizar la pérdida de respaldo ciudadano.

Investigaciones fiscales en curso

El mandatario también enfrenta investigaciones fiscales que se encuentran actualmente en desarrollo. De acuerdo con fuentes judiciales, las indagaciones buscan esclarecer si existieron beneficios indebidos en los procesos de contratación denunciados.

Para Datum, el nivel de aprobación del 37 % responde a una acumulación de denuncias sin resolver, así como a la percepción de que las explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo no han sido suficientes. La ciudadanía, según el estudio, espera que los organismos competentes actúen con mayor rapidez para determinar responsabilidades.

Finalmente, el avance de las investigaciones sobre el entorno más cercano del presidente y sus vínculos con empresarios extranjeros marca un punto de quiebre para el Gobierno, que deberá enfrentar un escenario político cada vez más complejo en el corto plazo.