El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso la comparecencia restringida y la inmediata libertad de Alex Yvan Tintaya Condori (37), falso taxista acusado por haber abusado sexualmente de una joven en Cerro Colorado, un delito por el que ya ha sido investigado en anteriores oportunidades.

La decisión fue emitida este 5 de febrero, durante la audiencia de prisión preventiva dirigida por el juez Vidal Elisban Jordan Ticona, quien resolvió que el investigado continúe el proceso en libertad bajo reglas de conducta. La medida se habría ordenado porque el investigado tiene arraigos; no obstante, la Fiscalía apelará la decisión.

El caso se remonta al 31 de enero de este año, cuando una joven de 20 años denunció que abordó el taxi de placa AAW-111 en inmediaciones del Real Plaza con destino a su vivienda; sin embargo, el conductor habría desviado la ruta hasta llegar a una torrentera desconocida y cometer el delito.

Horas después, la agraviada acudió a la comisaría de Zamácola, donde realizó la denuncia y proporcionó la placa del vehículo usado por Tintaya. Tras ello, la Policía pudo capturar al taxista.

DENUNCIAS POR LOS MISMOS DELITOS

No es la primera vez que Alex Tintaya se ve involucrado en una agresión sexual, pues solo entre el 2015 y 2017, fue denunciado hasta en cinco oportunidades por tocamientos indebidos, tentativas de violación e incluso robo cometidos no solo contra mujeres adultas, sino también contra menores de edad.

El 1 de noviembre de 2015, una joven de 24 años lo denunció porque, tras libar al interior del auto modelo Tico que conducía Tintaya, este habría aprovechado su estado de embriaguez para intentar abusar de ella.

Previamente a dicha denuncia, hubo otras dos acusaciones anteriores, también por violación sexual y violencia psicológica, registradas entre el 1 y el 27 de marzo del mismo año.

Asimismo, registra denuncia por tentativa de violación a una mujer de 52 años, el 6 de junio de 2016; y por el mismo delito en agravio de una menor de edad (16) del 2 de junio de 2017.