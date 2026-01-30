Un fuerte estruendo registrado a las 6:28 horas de la tarde del último jueves causó un gran susto entre los transeúntes, vecinos y comerciantes de la segunda cuadra de la calle Rivero, en el Cercado de Arequipa, al creer que se trataba de la explosión de un balón de gas; sin embargo, no fue un accidente, sino un ataque planeado que los agentes de la unidad de Secuestros de la Divincri investigan hacia quién fue dirigido.

Una cámara de seguridad ubicada en el cruce de las calles Rivero con San José apunta directamente al ingreso del inmueble N.° 203, en el que hay consultorios oftalmológicos y estudios jurídicos. Las imágenes registraron a las 6:26 horas el ingreso de un hombre de contextura delgada y vestido con un buzo, polera y gorra de color negro.

EXPLOSIÓN EN OFICINA

El desconocido sube por las escaleras; en el último peldaño coloca un explosivo de fabricación casera que enciende y, 30 segundos después, baja para marcharse presuroso con dirección a la calle Santa Marta. Un minuto más tarde, detona el artefacto causando daños en la puerta, gradas y los ventanales del segundo nivel. A pesar de los daños materiales, no hubo personas heridas.

Al lugar se trasladaron primero miembros de la compañía de bomberos, efectivos de la comisaría de Santa Marta, al creerse que se trataba de la deflagración de un balón de gas, pero al conocer la causa real de la explosión, quienes procedieron con la intervención fueron los agentes de la Udex y el personal de Secuestros de la Divincri.

Durante las diligencias preliminares, los ocupantes de las oficinas indicaron que no habían sido víctimas de ninguna amenaza durante las horas y días previos al atentado. Los detectives tampoco recibieron denuncia alguna que pudiera reforzar la hipótesis de un caso de extorsión, por lo que aún se indaga hacia quién estuvo dirigido el ataque que, por fortuna, no causó daños en ocupantes ni transeúntes.