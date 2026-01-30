Desde hace tres días, los especialistas del área de ginecología del hospital Honorio Delgado Espinoza atienden a la niña de 10 años que resultó embarazada producto del abuso sexual de su padrastro, que ya se encuentra en prisión; sin embargo, su permanencia en el nosocomio regional no sería definitiva.

La menor fue trasladada desde el centro de salud de Chuquibamba en la provincia de La Unión, para que se le haga un chequeo general de su estado, pues tiene cerca de 30 semanas de gestación y hay la disposición judicial de que sea derivada a un Centro de Acogida Residencial Especializado en la ciudad de Lima, donde podría recibir atención integral, tanto médica como psicológica.

Ayer, un equipo del Poder Judicial acudió al hospital para conocer el estado de la niña que se encuentra internada en una de las habitaciones del área de ginecología. La evaluación médica determinará si su estado de salud permite o no su traslado al centro de acogida en la capital.

SEGUIMIENTO

El pedido de su traslado a un albergue en la capital fue hecho por la Defensoría del Pueblo y no solo lo hizo para la víctima gestante, sino también para su hermana de solo 8 años, que también sufrió abuso sexual de su padrastro. Las pequeñas no tienen familia en Arequipa, son de otra región. La entidad también requirió al programa Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brindar el acompañamiento necesario.

El caso de abuso contra la niña se hizo público a mediados de diciembre del año pasado en la provincia de Camaná, luego de que la docente de la niña la llevara a un centro de salud por fuertes dolores estomacales, descubriéndose que estaba embarazada.

El 18 de diciembre de 2025, la niña fue trasladada al Hospital de Aplao, donde se determinó que tenía 21 semanas y 5 días de gestación, pero la junta médica resolvió recién el 9 de enero que no era recomendable proceder con la interrupción terapéutica del embarazo, ya que había superado, en ese momento, las 22 semanas de gestación.