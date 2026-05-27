Agentes de la Policía Nacional intervinieron en la provincia liberteña de Sánchez Carrión a dos hombres, de 23 y 34 años, en posesión de 1,040 cartuchos de dinamita.

VER MÁS| Universidad Nacional de Trujillo designó ocho funcionarios que no cumplían con perfil

El caso

Según el atestado de la detención, tras acciones de inteligencia los detectives del Departamento de Investigación (Depincrj) Huamachuco obtuvieron conocimiento sobre el traslado de una carga de material explosivo. Con esta información, ejecutaron un operativo que permitió la captura de dos sospechosos que llevaban seis bolsas con dinamitas de color amarrillo.

La Policía informó que los intervenidos fueron identificados como J.C.R. (23), alias “Chino”, y A.C.F. (34), apodado “Mano Larga”. Durante la intervención se les halló los explosivos de alta potencia, además de un rollo entero de mecha de seguridad de capacidad letal.

Al no contar con la documentación correspondiente se les puso a disposición de la dependencia policial de la jurisdicción para continuar con las pesquisas. También se les comunicó que estarían inmersos en la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, modalidad de transporte y tenencia ilegal de materiales explosivos.

Diligencias

De acuerdo con información brindaba por la Policía, el apodado “Chino” se dedicaría al comercio ilegal de materiales de construcción y elementos para actividades mineras. Por su parte, “Mano Larga”, según la PNP, se encargaría de conseguir y distribuir elementos de alto riesgo. Asimismo, movería cargamentos ocultos para evadir controles de seguridad.

“Estos sujetos manejaban un cargamento que representaba una amenaza mortal para toda la zona. Hemos quitado de circulación elementos capaces de generar caos”, informó la Región Policial La Libertad.