La decisión de construir el nuevo Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Sur en el sector de Umapalca, distrito de Sabandía ya está tomada por parte del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

Fuentes consultadas por Correo indicaron que el predio que tiene el GRA en Umapalca no ofrecía las condiciones necesarias para desarrollar el proyecto, por lo que surgió la opción de una área que, según dijeron, también está ubicada en el mismo sector pero en una zona habilitada para servicios básicos.

JUSTIFICACIÓN

Aún no se conocen los pormenores para la utilización del predio, pero ya se tiene definido su ubicación exacto. Esto debe ser anunciado por el gobernador Rohel Sánchez en los próximos días. Respecto a las justificaciones dadas para sacar el proyecto del terreno que actualmente ocupan, es que se construirá un albergue y un colegio.

Aunado a ello, el gerente regional de Salud, Walther Oporto, dijo en una entrevista dada a radio Exitosa que también se debe implementar una unidad de investigación y un centro de trasplante de órganos; no obstante, los médicos del IREN advirtieron que no se necesita más espacio, dado que ambos servicios están contemplados en el plan médico funcional del proyecto aprobado por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Afirmaron que el diseño del centro hospitalario no solo contempla el trasplante de médula para pacientes con cáncer a la sangre, sino también el de hígado en casos de un cáncer focalizado.

Incluso una de las salas de cirugía será de alta complejidad, no solo para la extracción de órganos sino también para cirugías reconstructivas.

“Tanto la unida de trasplante como del centro de investigación están incluidos, no hemos dejado nada suelto en el proyecto porque es parte del trabajo que tenemos que desarrollar como instituto de nivel III 2 y de alta complejidad estamos apostando a lo mejor del mundo”, dijo uno de los médicos que participó en el desarrollo del proyecto.