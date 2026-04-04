Hace una semana venció el plazo para que los candidatos y organizaciones políticas en las Elecciones Generales 2026 presenten el informe financiero de campaña electoral. En Arequipa, 234 de 255 de estos reportes ya figuran en el Portal Claridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), de los cuales 90 candidatos declararon no tener ingresos ni aportes.

UNO SOLO

Uno de los casos más anecdóticos de estos reportes lo tiene el Partido Político Perú Acción, donde 6 de 7 candidatos obligados a presentar el informe indicaron no tener ingresos para su campaña electoral; entre ellos están Miluzka Delgado Ortega, Roberto Roque Pulcha, Enrique Ordoñez Salas Mercedes Sanca Quispe, Gerlad Chalco Amanca (diputados) y Norma Chirinos de Dalmao (senadora); en tanto, Exon Flores Suaquita (senador) fue el único en declarar ingresos con solo S/ 75, presupuesto que se usó en tarjetas y almanaques.

En una situación similar se encuentra Fe en el Perú, donde 7 de los 8 candidatos inscritos declararon ingresos por S/ 0.00: Milagros Limascca Ninacondo, Santos Flores Calle, Paola Mejía Callo, Fernando Chacón Paloma, Teresa Morales Valdivia (diputados), César Soto Anquise y María Peñaloza Baca (senadores); siendo Florencio Rojas Chávez (diputado) el único en declarar ingresos por S/ 266 con igual cifra de gastos.

En orden de financiamiento le sigue Salvemos al Perú con ingresos y aportes de S/ 1,000, pero solo declarados por Eduardo Núñez Toledo (diputado), quien es natural de Ica y radica en Lima; en el caso de Angelica Portugal Palo, Alejandrino Apaza Mamani, María Huamani Colque, Ángel Rodríguez Layme (diputados) y Rosario Aco Coaguila (senadora), informaron ingresos nulos, mientras que el reporte de Wilfredo Hualpa Bendezú (senador) aún no figura en Claridad.

Por parte del Partido Político Integridad Democrática, 5 de sus 6 candidatos indicaron no tener ingresos y aportes: Noemi Magallan Rojas, Carlo Gamio Casani, Grey Pacheco Palomino, Jaime Molina Gonzales y Rosario Germana León (diputados), siendo Mauricio Alosilla Chambi el único que registra ingresos y gastos por S/ 8,450 para anuncios, alquiler de local, afiches y fósforos. Cabe señalar que 4 de los 6 candidatos no viven ni trabajan en Arequipa.

CON GASTOS

En el Partido Aprista Peruano, 4 de sus 8 candidatos indicaron no tener aportes; entre ellos están Enrique Chirinos Chávez, Luis Flores Chávez, Yolanda Gallegos Silva (diputados) y Laura Torero Zegarra (senadora).

Cabe señalar que el resto de integrantes reportaron ingresos por S/ 46,860, siendo Daniel Vera Ballón el de mayor financiamiento con S/ 45,165. Un caso particular es el de Mary Choquepata Tito, quien reportó un ingreso de S/ 280, pero gastos por S/ 995 entre volantes y stickers.

Del mismo modo, en el Partido Cívico Obras, 4 de 8 candidatos no tienen ingresos ni aportes: Alexander Pajares Velando, Yolanda Huanca Adco (diputados), Luz Pérez Ramírez y Daniel Martínez Zegarra (senadores). Respecto al caso de Pérez Ramírez, aunque en su declaración señala no tener ingresos, en el reporte de gastos detalla S/ 2,852 en fósforos, lapiceros, llaveros, entre otros elementos.

En la Alianza Venceremos, 5 de 7 no reportan ingresos; en Cooperación Popular, son 5 de 8, la misma cifra que en el Frente de la Esperanza 2021.

MÁS DE UN MILLÓN DE SOLES EN CAMPAÑA

Arequipa es la segunda región con mayor porcentaje de informes financieros de campaña presentados, con el 91.76 %, solo por detrás de Huancavelica con el 92.48 %. Hasta el momento, entre los 234 candidatos que presentaron este reporte, suman S/ 1,164,618.10 en ingresos y aportes, con gastos de S/ 840,964.85.