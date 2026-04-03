El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recordó que los ciudadanos podrán utilizar su Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido —ya sea azul o electrónico— exclusivamente para ejercer su derecho al voto en las Elecciones Generales del próximo 12 de abril.

La medida, oficializada mediante resolución, prorroga de manera excepcional la vigencia del DNI caducado solo durante la jornada electoral, a fin de garantizar la participación de millones de peruanos en los comicios.

No obstante, la entidad reafirmó que esta disposición no se extiende a otros usos. Es decir, el DNI vencido no será válido para realizar trámites administrativos, bancarios, notariales ni de ninguna otra índole fuera del proceso electoral.

En ese sentido, Reniec instó a la ciudadanía a renovar su DNI si necesitan efectuar gestiones posteriores, ya que la prórroga tiene carácter estrictamente temporal y limitado al acto del sufragio.

DNI AMARILLO

Por otro lado, también expresa que esta medida beneficia a miles de jóvenes que ya cumplieron o cumplirán los 18 años de edad hasta el mismo día de las elecciones y que aún no realizaron el intercambio de su DNI amarillo por el de adulto.

Según la resolución, podrán identificarse con el documento de menor de edad para emitir su voto. Sin embargo, es fundamental precisar que los menores de edad no están habilitados para votar; la norma aplica estrictamente para aquellos ciudadanos que ya alcanzarono alcanzarán la mayoría de edad pero que aún figuran con el DNI amarillo en el padrón de las Elecciones 2026.