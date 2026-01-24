El Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa 1 elevó informes de fiscalización sobre las declaraciones juradas de hojas de vida de 4 candidatos, a quienes se les detectó una presunta omisión de información en relación a sentencias.

El caso más emblemático es el de Ángel Elías Champi Inca , candidato a diputado por Un Camino Diferente, quien declaró en su hoja de vida no tener información que declarar sobre sentencias; sin embargo, un oficio remitido desde la Subgerencia de Registros Judiciales da cuenta de la existencia de dos sentencias en su contra.

La primera por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de agresión en contra de las mujeres e integrante del grupo familiar, con una pena de 1 año y 2 meses convertida a 60 jornadas de prestación de servicios comunitarios; la segunda es una pena de 1 año y 2 meses de prisión suspendida por omisión de asistencia familiar, ambas dictadas en el 2024 por juzgados de Ica.

De otro lado, Hania Lucieth Rodríguez Collado , candidata a diputada por Progresemos, fue sentenciada por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal, en Arequipa, a una pena de 2 años y 1 mes de prisión suspendida en su contra por el delito de usurpación, proceso al cual se acogió a la conclusión anticipada.

En el caso de Héctor Enrique Ordoñez Salas, candidato a diputado por el Partido Político Perú Acción, no declaró una condena de 1 mes de pena privativa de la libertad suspendida, por el delito defraudación (1986), a lo que se suman dos antecedentes, uno por estafa y otras defraudaciones –estelionato (1986) y defraudación tributaria (1986). Por su parte, Rodmy Alfonso Cabrera Espinal , candidato a diputado por el Partido Patriótico del Perú, fue sentenciado a 4 años de pena privativa suspendida por el delito contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos, dictada por un juzgado de Cotabambas en el 2019.