En su paso por la ciudad de Arequipa, el candidato presidencial por el Partido Demócrata Verde, Alex Gonzáles, anunció que para cumplir con su plan de gobierno hará uso de las reservas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

“Hay que designar más del 5 % del presupuesto nacional; 21 mil millones de dólares están en el Banco Central de Reserva”, señaló mientras recorría con su comitiva la Plaza de Armas de Arequipa.

“Hay que utilizar la reserva, porque un buen padre sí atiende la educación y salud de sus hijos, es su labor y deber”, justificó para hacer realidad esta propuesta.

Cabe señalar que en la semana, en Arequipa, Diego Macera, director del BCRP, mostró su negativa a esta propuesta que previamente realizó el también candidato presidencial Alfonso López-Chau.

Frente a esta posición, Gonzáles advirtió que cambiaría a los directores del BCRP en un eventual gobierno suyo: “Los cambiaremos a los directores del BCRP; la plata que hay en el Banco Central de Reserva es de todos los peruanos y queremos atender nuestras necesidades”, añadió.