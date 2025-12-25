De los 3 millones 169 mil 487 electores que eligieron su local de votación a nivel nacional para las elecciones generales del 12 de abril, 180 mil 989 ciudadanos fueron de Arequipa y de esta forma, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmará vía correo electrónico uno de los tres locales que eligieron.

Según la ONPE, Arequipa es una de las regiones donde mayor número de ciudadanos escogieron la institución donde quieren emitir sus votos para elegir al presidente, diputados y senadores, después de Lima (2 millones 27 mil 194 ) y Callao (191 mil 604).

Recordemos que la ONPE puso a disposición de la ciudadanía la plataforma en línea Elige tu Local de Votación desde el 23 de noviembre hasta el 14 de diciembre, con el fin de que las personas no se desplacen de un extremo a otro de su lugar de residencia, por el contrario, tengan la facilidad de sufragar en un local cercano a sus viviendas. Los electores eligieron sus locales de acuerdo al distrito consignado en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Quiénes no seleccionaron sus locales de votación serán asignados por la ONPE a colegios o universidades que fueron elegidos como centros de votación y en Arequipa son 476 los locales seleccionados. Estos recintos se encuentran ubicados en el distrito que figura en el DNI de los electores hasta el día del cierre del padrón electoral, que fue el 14 de octubre.