Ocho organizaciones políticas presentaron hasta ayer en la tarde la solicitud de inscripción de sus candidatos al senado y diputados en la región de Arequipa. El plazo vence hoy a las 23:59 horas.

De acuerdo con la Plataforma Electotal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hasta ayer se presentaron Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Buen Gobierno, Demócrata Verde, Perú Libre, Renovación Popular, Camino Diferente y Unidad Nacional.

En APP están Gustavo Rondón Fudinaga y Jamily Tapia Quiroz. Diputado: Lily Juarez Salazar, Adolfo Donayre Sarolli, Yudit Carhuas Ríos, José Supo Condori, Maryory Palomino Ramos y Walter Vera Delgado.

En Fuerza Popular, al senado: Mauricio Ranillas González y Victoria Tuco Vera. Diputado: Carlos Paredes Ponce, Diana Esquinarila Anaya, Percy Zúñiga Núñez, Yurico Oviedo Ruiz, Juan Dueñas Escobar y Nelly Lima Chávez.

En el Partido del Buen Gobierno a diputado: Edgar Gonzáles Polar, Gloria Hirache Pizarro, Rafael Aragón Aramburu, Jakelin Carrión Lima, Ricardo Silva Amanqui y Flor Neyra Tejada.

Partido Demócrata Verde al senado: Reymy Pino Moncada y María Chalán Alvarado.

Perú Libre al senado: Miguel Chani Ortiz y Clara Quispe Quispe. Diputado: Hans Godoy Quispe, Tomasa Huisa Suclle, Guido Ramos Paredes, Rocío Ticona Llanque, Mauro Hancco Surco y Maritza Sanabria Quispe.

Renovación Popular presentó al senado: Ricardo Ramírez del Villar e Yngrid Andía Concha. Diputado: Esdras Medina Minaya, Olga Condori Quispe, Luis Candia Contreras, SandraQuilla Fernández, Christian Aranda Vásquez y Jerika Cacya Oviedo.

Un Camino Diferente tiene candidatos a diputado: Milton Meneses Garay, Elva Flores Velásquez, Ángel Champi Inca, Mary Rimache Quispe, Anghelo Hernández Ysla y Deysi Juarez Bazán.