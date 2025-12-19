En su semana de la representación, el congresista Jaime Quito exigió a la empresa Sedapar hacer público el octavo convenio que se suscribirá con Cerro Verde por el tratamiento de las aguas residuales en la PTAR La Enlozada.

El parlamentario solicitó, mediante oficio, a la empresa información sobre el convenio que se firmará en Lima, previa exposición de los funcionarios de Sedapar, sin embargo, la respuesta que se le dio desató la molestia del congresista, “no sabemos concretamente lo que se está firmando”, señaló.

DETALLES DE PEDIDO

El 16 de diciembre, en atención a la solicitud de información, la gerente general de Sedapar, Janet Montoya, respondió que, “la suscripción del convenio se encuentra en proceso, encontrándose las partes desarrollando las acciones correspondientes para su culminación. En tal sentido, una vez que el documento haya sido concluido y debidamente suscrito por las partes intervinientes, se procederá a ponerlo oportunamente de conocimiento”.

Quito rechazó esta falta de transparencia, “necesitamos saber que es lo que están acordando”, puntualizó. Añadió que tampoco se estaría considerando la propuesta técnica sustentada en el estudio encargado por Sedapar a la Cooperación Alemana (GIZ) en el 2016, actualizado en el 2023, el cual determinó el costo alternativo del agua tratada de la PTAR La Enlozada en 3.63 dólares por metro cúbico.