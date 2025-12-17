La empresa Sedapar S.A. suscribirá este viernes 19 de diciembre en Lima el octavo convenio específico con la Sociedad Minera Cerro Verde para la utilización del agua residual de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Enlozada hasta el 2060, a cambio de 53 obras a realizarse en cinco años con un valor estimado de 3 mil 91 millones de dólares.

Ernesto Delgado, jefe de Imagen de Sedapar, señaló que la tarifa que tiene la empresa no podría sostener la operación de la planta y se tendría que trasladar a los usuarios.

“La operación de la planta La Enlozada tiene un costo de millones de soles anuales que nosotros no podemos proyectar al año 2060. Todo el tiempo que viene operando la planta no ha habido costo de operación a la tarifa de los usuarios. Nosotros le entregamos el desagüe de Arequipa a la empresa Cerro Verde, para que ellos operen y utilicen una cantidad”, señaló.

OBRAS

El funcionario de Sedapar señaló que el convenio será ventajoso, considerando las obras por inversión directa que garantizará el recurso hídrico para la provincia de Arequipa, con la ampliación de las dos plantas de tratamiento de agua potable y la ampliación de las plantas de tratamiento de agua residual como La Enlozada y La Escalerilla. Además, garantizaría la ampliación del servicio en otras provincias.

“Se propone obras como la ampliación de todo el sistema de tratamiento de agua potable y residual, la obra de la linea de conducción de Charcani hasta la captación para no tener problemas. Se compromete obras para 20 distritos de Arequipa, es parte de la inversión directa”, apuntó.

Delgado recalcó que la minera Cerro Verde ha invertido en el proyecto con 17 componentes y la operación se realiza hace 10 años. “En otras partes del Perú negocian las aguas residuales a 0.03 céntimos el metro cúbico, nosotros hemos establecido un valor estimado de 3.43 dólares el metro cúbico y eso nos permite garantiza los 3 mil millones de dólares de inversión directa en obras por impuesto”, señaló.