El arzobispo de Arequipa, monseñor Javier Del Río Alba, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 12 de abril, expresó su preocupación por la presencia de más de 30 candidatos en la contienda electoral. “Da pena tener tantos candidatos, porque no es usual tener varios postulantes, muchos no tienen mucha experiencia en la política o en el manejo de la cosa pública, el gobierno”, dijo esta mañana.

El monseñor recordó la travesía del país y calificó de “experiencias muy tristes” al elegir autoridades sin trayectoria previa, con escasa o nula capacidad para administrar bienes y personas. “Dar el salto de gobernar un país es demasiado largo”, advirtió, al exhortar que los ciudadanos deben ser conscientes de la importancia de emitir un voto informado.

En ese sentido, Del Río Alba señaló tres aspectos fundamentales que la población debe evaluar antes de decidir su voto. Primero; analizar a los candidatos más allá de sus discursos, ya que, desde su percepción, muchos tienen facilidad de palabra y saben transmitir mensajes atractivos que la población desea escuchar, pero carecen de experiencia en gestión pública.

Segundo, conocer sus antecedentes y verificar si se trata de personas honestas, recordando que algunos postulantes afrontan requisitorias o procesos penales en trámite. Y tercero, examinar sus propuestas y, sobre todo, cómo piensan cumplir sus ofrecimientos. “En campaña pueden prometer muchas cosas, pero si no hay capacidad para cumplir, nos engañan y crean ilusión para decepcionarnos”, resaltó.

Javier Del Río Alba también cuestionó a tener cuidado de la presencia de la minería ilegal en la campaña electoral, al señalar que esta actividad trae consigo graves problemas sociales como la prostitución y el trabajo infantil, afectando de manera directa la dignidad y el desarrollo de las personas.

En esta Navidad, el representante de la iglesia católica en Arequipa, exhortó a la población a mantener la fe y permitir que el Niño Jesús renazca en los corazones. Asimismo, pidió orar por las autoridades para que tengan la capacidad y sabiduría para gobernar mejor el país, luchar contra el sicariato y el crimen organizado.