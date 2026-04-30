Arequipa es la región a nivel nacional que tiene la mayor participación de organizaciones políticas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, con 34 en total, 4 de las cuales son movimientos regionales y 30 partidos políticos de alcance nacional.

Los movimientos regionales que se presentan para estas elecciones son: Arequipa, Tradición y Futuro; Yo Arequipa; Fuerza Arequipeña; y Arequipa Avancemos, quienes en mayo elegirán a sus representantes mediante comicios internos.

Para este 17 y 24 de mayo están programadas las elecciones primarias bajo la modalidad de afiliados y delegados respectivamente, a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Para ello las organizaciones políticas informaron el mes pasado la modalidad a la que someterán el sufragio interno.

De los 4 movimientos regionales que se presentan a estos comicios solo Arequipa Avancemos hará sus primarias mediante elecciones universales, con y sin afiliados, el resto de organizaciones lo hará bajo la modalidad de delegados.

Cabe señalar que la ONPE publicó el Plan de Medios para las elecciones primarias, destinado para las 34 organizaciones políticas en Arequipa, un total de S/ 132,849.76 para la franja electoral.