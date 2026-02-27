La emergencia por las lluvias en la región no solo dejó en evidencia la falta de unidad entre las autoridades locales y regionales, sino también la descoordinación entre los especialistas en Gestión del Riesgo de Desastres, dado que el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) mostró hasta 3 cifras diferentes sobre el consolidado de afectaciones hasta el 25 de febrero.

Estas incongruencias se dieron durante la reunión sostenida este miércoles en el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), con presencia del presidente de la República, José María Balcázar, la premier Denise Miralles y ministros. Cabe precisar que esta reunión, a pedido de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), fue reservada.

CIFRA DE FALLECIDOS

La cifra de mayor confusión es la de fallecidos. Según datos del Coer, son 6 las personas que perdieron la vida: 3 en Cayma, 1 en Uchumayo, 1 en Callalli (Caylloma) y 1 en Caravelí a nivel regional. No obstante, en un segundo cuadro solo considera 1 persona fallecida en Caravelí, además de otra en Santa Isabel de Siguas, jurisdicción de la provincia de Arequipa.

En el Informe Complementario N° 2652-26/2/2026/COEN-INDECI emitido por la Municipalidad Provincial de Arequipa el jueves, se da cuenta de solo 4 personas fallecidas, no contando con reporte alguno de la Municipalidad Distrital de Santa Isabel de Siguas; en tanto, la Municipalidad Distrital de Callalli no informó a Indeci sobre alguna pérdida de vida producto de las lluvias, ni tampoco la comuna provincial de Caylloma.

VÍAS AFECTADAS

En cuanto a vías afectadas, en el primer reporte se indica que son 125.2 kilómetros de vías afectadas solo en la provincia de Arequipa, además de 4 puentes, mientras que el segundo cuadro señala la existencia de 18.5 kilómetros de vías nacionales, departamentales, vecinales y urbanas, entre afectadas y destruidas, además de 2 puentes.

A nivel regional se habla de 250.4 kilómetros de vías nacionales, departamentales, vecinales y urbanas afectadas, además de 20.4 kilómetros de vías departamentales y vecinales destruidas. Continuando con esta presentación, en el consolidado presentado desde el sector Transportes se mencionan 12 kilómetros de cunetas colmatadas en vías de la provincia de Arequipa.

AFECTACIÓN EN AGRICULTURA

En el sector agro, el primer cuadro señala la existencia de 51 hectáreas de cultivos afectados, mientras que el segundo se refiere a 64.2 hectáreas afectadas y 3 hectáreas perdidas, solo en Arequipa provincia.

A nivel regional, los cultivos perjudicados suman 2,717 hectáreas afectadas y 3,666 hectáreas dañadas, pero sin considerar la provincia de Camaná, pese a los desbordes de los ríos Ocoña y Quilca suscitados la semana pasada. Sin embargo, páginas más abajo, el informe de Agricultura afirma la existencia de 32 hectáreas afectadas en Camaná, especifica 236 hectáreas perdidas, además de 222.1 hectáreas dañadas en toda la región.

CUESTIONAMIENTO

Al respecto, la presidenta del Consejo Regional de Arequipa, Norma Ortega, quien estuvo presente en esta reunión con el Ejecutivo, manifestó que existe una descoordinación desde las municipalidades distritales; pese a ser el cuarto año de gestión, muchas continúan cometiendo errores al momento de llenar las fichas Edan y el registro en el Sinpad.

“Hay una gran diferencia entre Camaná y las otras provincias en cuanto a la afectación agrícola; sin embargo, no ha sido declarada en emergencia”, manifestó.

Desde hace una semana y en más de una ocasión, a través del área de comunicaciones del Coer, Correo busca coordinar una entrevista telefónica con José Antonio Carrera; sin embargo, la respuesta desde esta área, alegando reuniones, es solo prometer una comunicación y el envío de información constante; no obstante, ninguno de estos dos compromisos se realizó a la fecha.

NO COINCIDEN

Respecto a personas afectadas en la provincia de Arequipa, el Coer mostró dos cifras diferentes; la primera menciona 4,231 afectados y 103 damnificados, y el segundo cuadro señala 1,483 afectados y 13 damnificados.