Debido a la declaratoria de emergencia en varios distritos de Arequipa, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que se entregará dos puentes modulares en Cayma y Yanahuara, ambas jurisdicciones golpeadas por las intensas precipitaciones en los últimos días.

La disposición se dio a conocer tras la visita del presidente José María Balcázar junto a la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles Miralles, y los ministros de Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Defensa, Salud y Desarrollo Agrario.

Refiere que los puentes provisionales cuentan con un rango de longitud de 15 y 90 metros, y el objetivo es tener acceso de la población a servicios básicos.

Estas estructuras metálicas sustituirán de manera estratégica al Puente Concordia (Yanahuara) y al Puente Villa Continental (Cayma), los cuales fueron demolidos recientemente de forma preventiva para liberar el cauce de la torrentera Chullo.

Asimismo, el ministro Prieto señaló que Provías Nacional (PVN) brindará acompañamiento y asistencia técnica a los gobiernos locales para la correcta construcción de los estribos, componentes fundamentales que sostendrán las nuevas estructuras metálicas.

“El MTC, a través de PVD, pone a disposición de las autoridades locales un presupuesto de 210 mil soles destinado exclusivamente al abastecimiento de combustible para maquinaria pesada. Este recurso se encuentra habilitado para ser otorgado a solicitud de los gobiernos regionales o provinciales, con el fin de acelerar las labores de limpieza y rehabilitación en beneficio de la población”, dijo el ministro Aldo Prieto Barrera.