Una reunión de amigos al interior de una precaria vivienda ubicada en la parta alta del distrito de Cayma, acabó en un hecho sangriento. Dos amigos adolescentes acuchillaron y degollaron a un estudiante con quien sostuvieron una pelea. Los menores fueron retenidos por los detectives de Homicidios de la Divincri.

El martes por la noche, los efectivos de la comisaria de Deán Valdivia, intervinieron a Junior C. A. (17) y Luis N. H. (15) luego que el primero de los nombrados, agobiado por el remordimiento de lo que había hecho con su amigo, le confesara a su tío que habían matado al estudiante Michael Revilla Revilla (20) con quien habían bebido durante la noche del último domingo.

Menores infractores fueron retenidos por efectivos de la Policía

Menores tuvieron una pelea con su víctima

Según el relato de los adolescentes, el domingo tuvieron una fiesta COVID en la vivienda de Luis ubicada en la manzana ‘I’ de la asociación Don Alejandro. Varios jóvenes asistieron a la reunión pero al final de la misma los menores se quedaron con Michael Revilla para continuar bebiendo.

El estudiante tuvo un altercado con Luis a quien tiró al suelo y comenzó a golpear. Para defender a su amigo, Junior cogió un cuchillo de cocina y se lo clavó varias veces en la espalda a Michael Revilla quien quedó gravemente herido.

Cuerpo de estudiante fue arrojado a una torrentera cerca de la vivienda donde lo mataron.

Arrojaron cadáver de su víctima a torrentera

Pese a las heridas sangrantes del estudiante, el menor de los adolescentes pensó que era mejor matarlo para que no los delatara por lo que le habían hecho. “Este no muere, nos va a delatar”, dijo Luis que agarró el cuchillo que había usado Junior y cortó el cuello al estudiante. Luego sacaron el cadáver de Michael Revilla y lo trasladaron al lecho seco de una torrentera ubicada a unos 100 metros de su casa, allí arrojaron su cadáver. Los menores trataron de no dejar huellas de su brutal crimen, limpiaron las manchas y quemaron algunas pertenencias de Luis, entre ellas una zapatilla manchada con la sangre de su víctima. Los infractores retenidos, condujeron a los detectives hasta el lugar donde estaba el cuerpo de su víctima que al final fue trasladado a la morgue central de Arequipa.