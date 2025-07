Aunque parezca difícil de creer, la formalización de los mineros artesanales se viene trabajando desde hace 12 años, labor que era, en un inicio, potestad de los Gobiernos regionales, lamentablemente poco o casi nada se ha avanzado.

Según información de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en estos 12 años, apenas se lograron formalizar 12 mil 026 mineros, en su mayoría, quienes siguieron activos con sus Reinfo. La situación es igual de crítica en Arequipa, pues la región, apenas tiene 1,671 mineros formalizados.

TRABAJO

Para el director general de Formalización Minera, Máximo Gallo Quintana, la labor que tienen es titánica, considerando que Arequipa es uno de los polos de desarrollo más importante del país. “Hay que entender que el pequeño minero o el minero artesanal son una parte importante en la economía del país y es por eso que vamos a realizar mesas de trabajo para lograr que más de ellos puedan llegar a esta formalización”, dijo.

Y es que, a nivel nacional, son 31 mil 541 mineros en proceso de formalización. En Arequipa, esta cifra llega a 6,057, contando con 5,338 mineros con Reinfo vigente, y 719, con un año como suspendido, pero que aún mantienen sus labores.

PROBLEMA

El director de formalización nos explica que uno de los principales obstáculos que tiene el minero artesanal, para conseguir la anhelada formalización, es obtener el contrato de explotación, aquel que se traduce como una concesión minera.

“Más del 90% de los mineros pequeños no tienen una concesión y lo hacen en la propiedad de un tercero, y ocurre que, muchas veces, este particular no quiere esta labor. Desde este ministerio nos sentamos con los titulares de la concesión, con los mineros, y hacemos esfuerzos para que puedan negociar y llegar a un acuerdo. En Secocha estamos logrando una mesa de negociación”, explicó Máximo Gallo, no sin antes detallar que si se logra la negociación, el minero artesanal tiene que darle una regalía al dueño de la concesión.

Agregó que con estos acuerdos, no solo en Arequipa, sino en todo el país, los mineros artesanales pueden conseguir su contrato de explotación y ser considerados como formales.

CAPACITACIÓN

Por este motivo, ayer, desde las 10:00 horas, se realizó una campaña de orientación y asesoría técnica gratuita a mineros pequeños y artesanales que están buscando la formalización. La cita se dio en el hotel Tikary, ubicado en la calle Bolívar 101, Cercado. “No solo en Arequipa, sino también estamos en otras regiones, ayudando y orientando a los mineros, que llegan, claro en su mayoría, dirigentes, pero que luego trasladan todo lo que se expone en estas charlas, a sus compañeros”, refirió el director.