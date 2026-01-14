Un grupo de delfines fue avistado este miércoles 14 de enero en las playas de Mollendo (provincia de Islay), generando asombro entre los visitantes y mollendinos, quienes destacaron su elegante desplazamiento por el mar.

El avistamiento se registró mediante un equipo de dron de la Municipalidad Provincial de Islay, captando imágenes de al menos 8 ejemplares desplazándose por el litoral arequipeño, principalmente a la altura de la Isla de Ponce en el puerto bravo de Mollendo.

La baja temperatura del agua favorecería la presencia de estas especies frente a la costa, ya que encuentran alimento y un entorno propicio para su desplazamiento, además de ofrecer un espectáculo natural.

Cabe mencionar que no es la primera vez que se observan delfines en Mollendo, pues 6 días atrás también fueron vistos cerca de la orilla, generando asombro entre los veraneantes. Asimismo, se han reportado estos casos en el 2018, 2021 y 2022.

Como se conoce, los delfines son considerados los animales más inteligentes del planeta.