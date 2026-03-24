En una nueva edición de “Cara a Cara con Correo”, conversamos con Exon Flores, candidato al Senado con el número 2 por el partido Perú Acción. El ingeniero y economista, con trayectoria en el sector energético y agrario, propone un enfoque técnico para rescatar proyectos emblemáticos de Arequipa y reducir el gasto burocrático en el próximo Congreso bicameral.

​Bajo su experiencia técnica, hablemos de Majes Siguas ¿Qué puede hacer un senador para destrabar proyectos que la región está dejando pasar? En el Senado vamos a promover consensos y evaluar la viabilidad legal de las iniciativas. Actualmente, hay cerca de 80 leyes no reglamentadas por errores en su elaboración, lo que le cuesta al país 30 mil millones de soles anuales. Sobre Majes Siguas, debemos entenderlo como un proyecto integral: etapa 1, etapa 2 (que es de exportación) y la etapa 3, que ya está diseñada para incluir a los pequeños agricultores. Nuestra labor será ser interlocutores entre los funcionarios y la demanda de la población para que el proyecto avance.

Otro tema clave es la petroquímica ¿Cómo garantizar que este proyecto de 30 años se haga realidad en el sur? La petroquímica generaría miles de empleos en las industrias del plástico y fertilizantes (urea), pero depende del gasoducto. Necesitamos transportar líquidos de gas, no solo gas natural para termoeléctricas. He conversado con empresas como TGP para que reconfiguren sus proyectos. Sobre la rivalidad entre regiones, podemos consensuar: una planta de plástico en Arequipa y una de fertilizantes en Ica, o viceversa. Lo que falta es decisión política.

Usted menciona que modificará el marco legal de minerales estratégicos como el litio y el cobre ¿En qué consiste su propuesta? Otros países ya tienen legislación especial para estos minerales, aquí no, y eso genera conflicto social. Además, propondremos modificar la norma de concesiones mineras. Actualmente se entregan por 30 años y muchos las mantienen ociosas solo para negociarlas. Queremos que el plazo sea de máximo 5 años: si no hay producción en ese tiempo, la concesión debe revertir al Estado para dársela a quienes sí quieran trabajarla.

​Sobre el Reinfo y la minería informal, ¿cuál es la salida que propone Perú Acción? Necesitamos un diagnóstico real. El problema es que los ministros hacen normas desde sus escritorios sin conocer la realidad, y los mineros plantean soluciones sin base legal. Vamos a aperturar mesas de diálogo técnico para encontrar un “justo medio” que permita la formalización real y ordenada.

La inseguridad ciudadana es la mayor preocupación hoy ¿Por qué no funcionan las leyes actuales? Se destinan 15 mil millones de soles al año, pero hay un divorcio entre el Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales. Yo he sido gerente municipal y lo he visto. Necesitamos estructurar el sistema para que los tres niveles de poder trabajen concatenados con metas y objetivos claros. Sin visión, el presupuesto se desperdicia en el caos.

Con la bicameralidad, muchos temen un mayor gasto público ¿Usted apoyaría una reducción del presupuesto del Congreso? Definitivamente. Una de mis propuestas es reducir el personal de las oficinas congresales. Hoy cada parlamentario tiene unas 7 personas a su cargo. Con la Inteligencia Artificial y la tecnología actual, no necesitamos tanta gente. Vamos a modificar el reglamento interno para reducir ese gasto oneroso que bien podría usarse para otros fines del Estado.