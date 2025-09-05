Como parte de las actividades conmemorativas por el Día de la Mujer Indígena, se inauguró la muestra de sombreros de mujeres arequipeñas. La exposición estará abierta hasta el 15 de setiembre y fue presentada por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Arequipa.

Esta fecha, que se celebra cada 5 de setiembre, las autoridades buscan que se observe la variedad de sombreros de las provincias de La Unión, Castilla, Caylloma, Camaná y Arequipa, desde su sencillez del sobrero de paja de arroz de Camaná hasta los sofisticados del Colca, prácticos de San Juan de Tarucani y coloridos de Castilla.

Exposición de sombreros de mujeres indígenas de Arequipa. Foto: Difusión.

Harold Loli Rosales, director de la DDC, estuvo a cargo de la inauguración y destacó la importancia de este espacio para conocer todos los ámbitos de nuestra cultura.

Además, en la ceremonia participaron la consejera por Camaná, Norma Ortega, y la dirigenta de la comunidad campesina de San Juan de Tarucani, INés Flores Flores y María Salomé Vásquez Molleapaza de la comunidad campesina de Salinas Huito.