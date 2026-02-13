El primer avance de la investigación a cargo del Consejo Regional de Arequipa (CRA), sobre el uso del campo ferial Cerro Juli, revela que fue el Fondo de Desarrollo Regional (FDR) la entidad que autorizó el ingreso de la empresa productora para la realización de la Feria Arequipa, en el mes de agosto del año pasado.

César Huamantuma, presidente de la comisión investigadora en el Consejo Regional de Arequipa, señaló que un inicio, las entidades involucradas en la administración del campo ferial, es decir; el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), el Gobierno Regional de Arequipa y el FDR negaron mediante cartas, haber participado en las actividades vistas en 2025.

FECHAS

En medio de la transferencia del predio del Midagri al GRA, el Ministerio de Desarrollo Agrario firmó con la CCIA un convenio de cooperación interinstitucional para “facilitar las instalaciones que sean requeridas para el desarrollo de las actividades y/o eventos que se generen en el marco del convenio”, según se señala en el inciso 3 de la cláusula cuarta del convenio firmado el 27 de marzo del 2025. Este convenio se firmó entre Julio Cáceres Arce, presidente en ese momento de la CCIA, y el titular del Midagri, Ángel Manero Campos.

Posteriormente, Cáceres Arce firmó un convenio de cooperación interinstitucional con el FDR, con el objetivo de “ceder los derechos y compromisos derivados del convenio suscrito entre la CCIA y el Midagri”, según el tercer punto de este convenio.

Cabe señalar que, en ese momento, Cáceres, además de ser presidente de la CCIA, era también presidente del FDR, por lo que, en su reemplazo, el convenio fue firmado por otro de los miembros del directorio, Irina Salazar, exgerenta de Ciencia, Tecnología e Innovación del GRA.

No asumen. En el documento derivado al despacho de Huamantuma por el Midagri, el 28 de agosto del 2025, señala “que las actividades realizadas en el inmueble Campo Ferial Cerro Juli con ocasión de la denominada Feria de Arequipa y las contrataciones derivadas de las mismas han sido gestionadas directa y únicamente por la CCIA”.

A su vez, la CCIA respondió mediante carta al legislador regional el 17 de diciembre que “institucionalmente no hemos tenido ni tenemos injerencia alguna en ninguno de los procesos de uso, gestión, contrataciones o cualquier otra actuación que nos vincule con ese espacio”.

DEFENSA

Al respecto, Julio Cáceres respondió a Correo con el pronunciamiento emitido por el FDR el 24 de enero, en el cual señala que “ninguno de los miembros participó en la firma de convenio o contrato ni en la toma de decisiones sobre el evento Feria Arequipa 2025, ni en la recaudación de fondos derivados de los eventos realizados en 2025”; añadió a ello que el único convenio existente es el que firmó Midagri con la CCIA, mientras que el firmado entre la CCIA y el FDR ese mismo día no tiene ninguna validez.

Es importante precisar que hasta el momento el FDR no tomó posesión de la administración de Cerro Juli, pese a que esta era la intención del GRA; sobre ello, Berly Gonzales indicó que es más un tema que debe responder el FDR, debido a que son ellos los que deben presentar los documentos, faltando la constitución de la misma, toda vez que aún se debe definir al representante de la Junta Regional de Usuarios de Arequipa, actualmente en proceso electoral.

UN NEXO

La presidenta de la comisión de Servicios de la CCIA, Nitza Huaco, estuvo a cargo de las coordinaciones para el uso del campo, porque fue designada para esta labor por ambas instituciones, entre marzo y setiembre de 2025. En documento interno, se precisó que de esta manera se debía efectuar la gestión que le encargó Midagri a la Cámara de Comercio de Arequipa.