Por el feriado largo, decenas de personas decidieron viajar a distintos puntos de la región, uno de ellos es la ciudad de Mollendo, en la provincia de Islay, donde la municipalidad provincial organizó diferentes actividades por el mes patrio.

En efecto, ayer, durante todo el día, la playa Aviación fue escenario de un festival gastronómico que reunió a los mejores exponentes de la gastronomía.

“Estamos contentos de realizar varias actividades en Mollendo, porque no solo se visita en verano, tenemos siempre algo nuevo y esto es motivo para celebrar unas buenas Fiestas Patrias”, dijo el alcalde Richard Ale Cruz.

TRADICIONAL

Desde helados, arroz con pollo, chancho al palo, cócteles, entre otros, fueron los platos que se expendieron en este festival, pero sin duda el plato que más llamó la atención fue el mixto de perol. “Este tiene arroz con pollo, ceviche, chicharrón de calamar, si uno viene a Mollendo y no lo come, es como si no hubiera venido”, nos comentó Martín Vargas de la Cevicheria D’Paula.

También se realizaron otras actividades como una carrera de caballos y hasta de burros, música en vivo y otros.