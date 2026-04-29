La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental dispuso abrir diligencias preliminares por un plazo de 60 días contra la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) por el presunto delito de utilización indebida de tierras agrícolas en la ejecución del proyecto de ampliación del Centro Canil Municipal, ubicado en el distrito de Socabaya. La intervención fiscal surge tras advertirse que la obra se desarrollaría en una zona considerada agrícola según el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) 2016-2025.

La denuncia fue presentada por la regidora provincial Ruccy Oscco Polar, quien tras verificar los trabajos ejecutados por la MPA constató que el predio forma parte de un área agrícola. Asimismo, señaló que el gerente municipal de la comuna provincial, Pablo Salinas, gestionó ante la Municipalidad Distrital de Socabaya una licencia de edificación modalidad A, destinada para construcciones en zonas rurales.

La Municipalidad Distrital de Socabaya resolvió, mediante la Resolución Municipal N.º 230-2025-MDS/A-GM del 27 de junio de 2025, declarar la nulidad de la licencia de edificación otorgada automáticamente a la MPA. La decisión se sustentó en que la obra no cumplía con los requisitos necesarios para su autorización dentro de un área clasificada como agrícola.

Pese a ello, la Fiscalía Ambiental informó que durante la revisión del caso se habrían identificado elementos iniciales vinculados a presuntos actos de corrupción. Por este motivo, se remitieron copias de la investigación a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para que se determine si existen responsabilidades adicionales en la tramitación y ejecución del proyecto.

La obra, cuyo presupuesto asciende a 1 millón 932 mil soles, fue ejecutada por el Consorcio Ares. Según la Fiscalía, el representante de la empresa manifestó que la MPA se negó a recibir la obra pese a que ya había sido concluida.