Mediante un documento dirigido al Consejo Regional de Arequipa, trabajadores de la Gerencia Regional de Agricultura presentaron una queja formal en la que advierten una serie de presuntas irregularidades administrativas, laborales y económicas al interior de la entidad. En el texto, solicitan mantener en reserva su identidad por temor a represalias.

Entre los hechos expuestos, se advierte que existiría personal vinculado al entorno del gerente Helard Nina Pachauri que estaría percibiendo remuneraciones a través de proyectos sin que se evidencie el cumplimiento efectivo de funciones, generando dudas sobre el uso adecuado de recursos públicos.

Asimismo, los trabajadores señalan irregularidades en las contrataciones, como el ingreso de personal sin cumplir perfiles técnicos, nombramientos presuntamente direccionados y desplazamiento de trabajadores con años de servicio.

También alertan sobre despidos arbitrarios y un clima laboral marcado por maltrato y desmotivación. El documento señala que, pese a haberse reportado hechos similares anteriormente, no se habrían adoptado acciones concretas por parte de las autoridades regionales, lo que, según los trabajadores, refuerza la percepción de un presunto blindaje institucional a la actual gestión.

El documento también advierte sobre reuniones reservadas y la posible injerencia de actores externos en decisiones internas de la Gerencia, lo que estaría afectando la institucionalidad y generando desinformación en perjuicio del sector agrario de la región.

Diario Correo intentó comunicarse con el gerente regional de Agricultura, Helard Nina Pachauri, para conocer su versión; sin embargo, no respondió nuestras llamadas. Asimismo, se le enviaron consultas a través de WhatsApp, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.