El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, reiteró que la protesta que realiza el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Arequipa (STCCA) no cuenta con los permisos y trámites que se deben realizar ante la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.

“No se ha tramitado ningún pedido formal para poder realizar esta huelga, por lo tanto es ilegal y los empleadores deben actuar en el marco del cumplimiento de la ley”, manifestó tras participar de una reunión de la Plataforma de Defensa Civil.

La autoridad regional descartó que las obras por administración directa de la Región se hayan visto perjudicadas por esta paralización.

PERJUICIO ECONÓMICO

Sánchez advirtió que esta protesta de Construcción Civil originará a futuro un perjuicio económico a la Región, al tratarse de una obra bajo la modalidad de obras por impuestos, los gastos adicionales serán cargados al Gobierno Regional de Arequipa.

“El privado lo que va a hacer es después la liquidación y nos va a decir esta es la pérdida que tenemos, porque ellos tiene su personal contratado, tienen su maquinaria, tienen una serie de gastos generales y después van a decir, eso lo vamos a cargar al Gobierno Regional”, agregó.

Sobre la protesta que originó la paralización de la obra de la sede judicial de Cerro Colorado, Rohel Sánchez sostuvo una reunión con dirigentes de Semirrural Pachacutec, quienes le manifestaron que los propios obreros habrían ido en estado etílico, faltando el respeto a estudiantes.

Tras la detención de los dos obreros de Construcción Civil, los sindicalizados que protestaban en la obra de Cerro Colorado se han trasladado a la calle San Francisco, a la sede de Seguridad del Estado.