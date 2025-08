El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) vuelve a sufrir un nuevo tropiezo en la compra de patrulleros para las comisarías, el proceso de compra de 100 de estos vehículos fue declarado desierto, según el gerente general Johan Cano, esto se debe a que las empresas que presentaron sus solicitudes no cumplieron los requisitos necesarios para ser parte de este concurso.

Según Cano, la decisión de no seguir con el proceso de compra fue tomado por el comité de adquisición que es integrado por la gerente de Promoción de la Inversión Privada, Viviana Valdivia Vizcarra; el ingeniero Delfor Apaza Chambi; y Elmer Zevallos Manchego.

“De acuerdo con las funciones del Comité Especial y normas del Reglamento de la Ley N° 29230, Art. 32 y numeral 1.16, se declara desierto el presente proceso de selección por falta de propuestas válidas, pese a la ampliación del plazo”, se lee en el documento publicado en el portal web del GRA.

PORMENORES

La compra de estos patrulleros es necesaria para la región Arequipa, que es azotada por la inseguridad que se registra con la presencia de bandas delictivas extranjeras, se tiene planeado adquirir 100 vehículos equipados que iban a ser destinados a 58 comisarías, y se haría bajo la modalidad de obras por impuestos para acelerar los procesos.

La gerente de Promoción de la Inversión Privada, Viviana Valdivia, informó a Correo, que fueron cuatro empresas privadas las interesadas en el proceso, de esas solo dos presentaron sus propuestas formales, pero no cumplieron con todos los requisitos de las bases y no podían calificar. Agregó que si bien tenían la experiencia, no contaban con el equipo técnico.

“Las empresas tenían la experiencia y todo, pero también parte de las bases es presentar los equipos técnicos. (¿Y no presentaron los equipos técnicos?) No, sí presentaron, pero algunos no cumplían con los requisitos, el perfil”, sostuvo.

Por su parte, el gerente general Johan Cano, afirmó que uno de los proveedores interesados fue Consultores del Oriente, pero tuvo que ser descartada porque no elaboró su oferta pese a que se le dio el plazo correspondiente. A esta empresa, el comité lo llamó el 25 de julio para preguntar si ya tenía el documento, pero respondió que no.

NUEVA CONVOCATORIA

Ambos gerentes confirmaron que la próxima semana se lanzará el nuevo proceso de selección e indicaron que las cuatro empresas interesadas pueden volver a postular, sin restricción alguna. Esto generará un retraso en la entrega de patrulleros.

Valdivia aseguró que la nueva convocatoria tomará 13 días hábiles, y espera contar con un postor ganador antes de fin de mes. Mientras que el gerente general del GRA, Johan Cano, admitió que esta situación implicará un desfase de unos 20 días respecto al cronograma original. “No es que no queramos cumplir, sino que no podemos forzar el proceso si las empresas no cumplen”, sostuvo.

Es menester precisar que el gobernador Rohel Sánchez anunció que entregaría los 100 patrulleros en agosto, pero luego retrocedió y dijo que para setiembre las comisarías ya tendrían las unidades móviles, pero esta fecha tampoco se cumplirá, según confirmó el gerente Cano.

“Bueno, tenemos que todavía hacer la reprogramación (del proceso) al respecto. Claro, habría un retraso y para setiembre veo difícil que se entregue. Igual vamos a hacer todo lo posible para cumplir y el atraso que te digo, son más o menos 20 días. Tenemos que ver las causales, hacer un análisis y de ahí tendríamos una fecha de entrega”, señaló.

PROCESO DE COMPRA

Los patrulleros están en dos proyectos, el primero consiste en 86 vehículos para equipar 58 comisarías de la región, mientras que el segundo es dotar 14 patrulleros para la unidad de Emergencias. Recordemos que el 26 de junio del 2025, el GRA inició con el proceso de selección para la búsqueda de la empresa que financiará la adquisición de estos patrulleros y a casi dos meses se declaró desierta la licitación.