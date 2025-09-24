El Gobierno Regional de Arequipa fraccionó la contratación de un especialista en el Sistema de Control Interno (SCI) por un total de S/ 82,500, con el fin de evitar un proceso de licitación pública. Así lo concluyó la Contraloría General de la República en el Informe de Acción de Oficio Posterior N.º 10147-2025-CG/GRAR-AOP, elaborado por la Gerencia Regional de Control de Arequipa.

El caso fue detectado a partir de una denuncia ciudadana presentada en agosto de 2025. Tras la evaluación, la Contraloría verificó que la Gerencia General Regional contrató al proveedor Milton Germán Yoplack Arana mediante cuatro órdenes de servicio emitidas el 21 de febrero, 25 de abril, 23 de agosto y 15 de noviembre de 2024, cada una con montos entre S/ 15,000 y S/ 30,000.

Aunque se presentaron como procesos independientes, todas las órdenes tuvieron el mismo objeto: contar con un especialista para impulsar la implementación del SCI en la Gerencia General. El monto acumulado superó los S/ 41,200 (8 UIT) fijados como tope para contrataciones menores en 2024, configurándose el fraccionamiento.

ALERTA

La Contraloría señaló que esta práctica vulnera la Ley de Contrataciones del Estado y sus principios de transparencia, libre concurrencia y competencia. Además, limitó la posibilidad de acceder a mejores condiciones económicas y restringió la participación de otros postores.

El informe incluyó cuadros con el detalle de cada orden de servicio, los términos de referencia de las contrataciones y la documentación revisada, lo que permitió establecer que el objeto contractual fue el mismo en todos los casos.

Asimismo, se notificó oficialmente al Gobierno Regional mediante el Oficio N° 001727-2025-CG/GRAR, en el que se solicita al gobernador Rohel Sánchez adoptar las medidas correctivas. La entidad tiene un plazo de 20 días hábiles para presentar un plan de acción que atienda las observaciones formuladas.

DATO

Tres de las cuatro contrataciones se realizaron durante la gestión de Johan Cano como gerente general regional.