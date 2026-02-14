Una promesa más y 10 meses por delante para cumplir; con una firme seguridad, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sänchez, afirmó que el hospital Maritza Campos se entregará este año y diciembre es la fecha límite, sin embargo, todo dependerá del cronograma acelerado que presente el consorcio ejecutor con respaldo de la supervisión.

El viernes se reinició, de manera simbólica, la obra del nosocomio paralizado más de 5 años. La obra empezará la próxima semana cuando se firme el acta de inicio, dado que ayer solo se firmó el acta de entrega del terreno.

AVANCE FÍSICO

Para precisar la situación actual de las obras, el gerente regional de Infraestructura, Fabián Enríquez, indicó que el avance físico solo es del 29.5 %; “de acuerdo al informe de las valorizaciones anteriores, tenía un avance superior al 50 %, pero de acuerdo a la elaboración del saldo de obra, tiene un avance real del 29.5 %”, señaló.

Rodeado de 8 gerentes regionales, 2 jefes de oficina de la Región y dirigentes del Cono Norte, Rohel Sánchez presidió la ceremonia de reinicio de obra en los exteriores del nosocomio.

MENOS TIEMPO

El gobernador regional aseguró que en 72 horas se consensuará la propuesta hecha por la Región para el cronograma acelerado; no obstante, este debe pasar por evaluación de la supervisión, la misma que recién fue adjudicada la mañana del viernes, correspondiendo un plazo máximo de 8 días para que presente la documentación requerida y se proceda a la firma del contrato.

Cabe señalar que, según las bases para la contratación del consorcio, el plazo para ejecutar obras es de 12 meses; pese a ello, la intención desde el Gobierno Regional es reducir el tiempo a 10 meses e incluso menos.

“El cronograma no limita que ya el ejecutor pueda arrancar, entonces no hay ningún inconveniente en relación a ello”, señaló sobre los avances que se realicen.

Sobre mayores detalles del cronograma acelerado, Fabián Enríquez manifestó que, al contarse ya con la infraestructura base (casco gris) acabada, se puede avanzar simultáneamente entre los 4 niveles que conforman este nosocomio.

Acotó que la entrega de obra será con el equipamiento completo, pero ello representa la parte más compleja, dado que la importación tomaría un plazo de hasta 6 meses.

REPITEN CONSULTOR

De lo que se habló poco durante este reinicio fue de la supervisión de la obra, cuya adjudicación de la buena pro se dio a las 7:09 horas del viernes, siendo el consorcio ganador integrado por una de las personas que formó parte de la consultoría para el análisis situacional y la posterior elaboración del expediente de saldo de obra del nosocomio.

Este consorcio denominado Supervisor Hospital Maritza – Arequipa está integrado por Miguel Cisneros Huallco, CIBA Contratistas Generales S.R.L. y Juan Carlos Lima Leandres, con un monto adjudicado de S/ 5,04 millones, siendo la única propuesta presentada para el proceso.

Cabe señalar que Lima Leandres formó parte del consorcio que estuvo a cargo de la elaboración del expediente técnico del hospital Maritza Campos, contratado en el 2024. En aquella ocasión, acompañado de Antonio Sánchez Horneros, cobraron de la Región S/ 3,9 millones.

De igual forma, cabe precisar que en ese proceso de elaboración del expediente existieron demoras por diversas observaciones, sumadas a la falta de una supervisión, que llevaron a que el documento fuera aprobado recién en agosto del año pasado.

Sobre ello, Rohel Sánchez indicó que este tipo de obras no se puede confiar a cualquier persona; “hay que confiar en el expertiz ¿qué se necesita para el caso de Maritza Campos? Acreditación, experiencia en ejecución de hospitales, y aquí en el caso nuestro más específico en actividades civiles y lo más relevante en equipamiento, y eso en el Perú son limitados”, refirió.

¿MEA CULPA?

A solo 10 meses de terminar su gestión, Rohel Sánchez exhortó a los candidatos a la Región a conocer los expedientes técnicos para informarse sobre la realidad y estado de las obras. “Hay que conocer la programación multianual del financiamiento; en el caso nuestro, cuando pedimos información, nos dijeron que todo está aprobado”, expresó.