Recién la próxima semana se empezará la tercera convocatoria para la adquisición de 100 patrulleros por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), luego de que los dos procesos anteriores fueron declarados desiertos. Según informó José Briones, jefe de la Oficina de Seguridad Pública, la entidad ya cuenta con los documentos listos para el nuevo intento de compra

El servidor público afirmó que la Policía actualizó las proformas para las empresas interesadas. Asimismo, hace dos semanas también anunció que uno de los cambios sería la reducción del plazo de entrega: de 120 días a 60 días. Esto con el objetivo de que las unidades lleguen este año.

Recordemos que el gobernador Rohel Sánchez Sánchez había prometido entregar esos patrulleros en agosto, pero no se cumplió y luego aseguró que si se dotarán de estos vehículos en setiembre, sin embargo, tampoco pudo concretarse. Ahora buscan cumplir para fin de año.

ANTECEDENTE

El primer proceso cayó porque las empresas no cumplían con los requisitos exigidos por la entidad pública. Se presentaron dos propuestas, pero ninguna quedó, por ello se declaró desierto. La segunda licitación tampoco se cumplieron con los perfiles solicitados, por lo que no había manera de adjudicar.

Ante los constantes fracasos, Briones señaló que las nuevas bases serán “menos rígidas” y con exigencias técnicas más generales, para evitar que los postulantes sean descalificados por detalles menores. Aseguró que se busca dar mayor viabilidad al proceso y que no se pierda más tiempo en trámites administrativos.

Por ello, la nueva convocatoria tendrá bases más genéricas, evitando requisitos que se prestaban a interpretaciones estrictas y que descalificaban a los postores.