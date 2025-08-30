El jefe de la Región Policial Arequipa, general Olger Benavides, informó que en el 2026 se construirán 8 comisarías en la región, seis de ellas en la provincia de Arequipa, una en Islay y una en Caravelí, esto a través de diversos convenios firmados con los gobiernos locales.

Las tres últimas en ser anunciadas fueron para los distritos de Chala (Caravelí), Cerro Colorado, en el sector de Mariscal Castilla, y Yura, en estas se firmó un convenio en presencia del ministro del Interior, Carlos Malaver, quien estuvo en la ciudad de Arequipa la semana pasada.

“También tenemos avanzado en tema de presupuesto, recurso por canon, la comisaría de Tiabaya y Uchumayo. También tenemos la comisaría de Alto Selva Alegre que también van a iniciar las obras”, señaló.

Las otras dos comisarías que serán construidas mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, a través del Ministerio del Interior, serán las de Cayma y Matarani (Islay).

EGRESADOS

Respecto a los 211 egresados de este año en la Escuela Superior PNP de Charcani, “el 1 de enero deben incorporarse en las diversas unidades de las comisarías de Arequipa”, precisó.