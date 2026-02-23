La Fuerza Aérea del Perú informó este domingo por la tarde la pérdida de contacto radial con uno de sus helicópteros Mi-17 durante el desarrollo de una misión programada. El hecho ocurrió aproximadamente a las 4:30 p.m. en la ruta que une Pisco con Chala, en la región Arequipa.

La aeronave transportaba en total 15 personas: cuatro integrantes de la tripulación y 11 pasajeros. Al mando de la misión se encontraba el Mayor FAP Sergio Paucar Centurión, acompañado por el Alférez FAP Luis Huertas Cárcamo, la Suboficial de Primera FAP Kamila Anchapuri Jove y el Suboficial de Segunda FAP Leiner Aguirre Huaman.

Operativo de búsqueda activado

Ante la interrupción de las comunicaciones, la institución activó de inmediato el Sistema de Búsqueda y Rescate (SAR), siguiendo estrictamente los protocolos de seguridad aeronáutica vigentes. El operativo busca dar con el paradero de la tripulación y los pasajeros a la brevedad posible.

En estos momentos, medios aéreos de respuesta rápida y patrullas de fuerzas especiales terrestres se encuentran desplegados en la zona. El operativo cuenta además con el apoyo de una delegación de la Policía Nacional del Perú, y todos los efectivos avanzan hacia la última posición geográfica registrada de la aeronave.

Contacto con familiares

La FAP estableció comunicación directa con los familiares de la tripulación y los pasajeros para mantenerlos informados sobre el desarrollo del operativo. La institución señaló que la seguridad de quienes van a bordo es su prioridad absoluta en este momento.

A través de su Dirección de Información e Intereses Aeroespaciales, la FAP emitió un comunicado oficial solicitando a la ciudadanía y a los medios de comunicación evitar la difusión de información no oficial que pueda generar confusión o zozobra. La nota es de seguimiento y será actualizada conforme avancen las labores de localización.