Hermanitas de 10 meses y 4 años de edad sobrevieron al accidente de tránsito donde un bus de la empresa de transporte interprovincial Llamosas chocó con una camioneta y luego cayó a un barranco de 200 metros, en el kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña de la provincia de Camaná.

El médico de turno en el área de emergencia del Hospital Apoyo Camaná señaló que las menores se encuentran estables, apenas unos rasguños. Viajaban del distrito de Chala, provincia de Caravelí, a la ciudad de Arequipa junto a la madre, que no se encuentra en la relación de heridos.

Heridos en el hospital de Camaná. Foto: difusión.

“Las menores de 10 meses y 4 años han sobrevivido, solo han tenido rasguños. Viajaban con la mamá, me informan que el padre está en camino al hospital”, informó el médico.

Según información de la Policía, el conductor de la camioneta con placa VCN-735 se encontraba en estado de ebriedad, de acuerdo con el dosaje etílico cualitativo realizado.

Efectivos de la Policía Nacional y bomberos de Camaná realizán las labores de recuperación de los cuerpos, utilizan un cargador frontal para trasladarlos a un lugar seguro para continuar con las diligencias. En los próximos minutos se identificarán a los fallecidos en el accidente.

HERIDOS

La Red de Salud Camaná - Caravelí informó que se han reportado 25 personas heridas que fueron trasladadas al Hospital de Camaná, donde recibieron atención médica.

No obstante, 7 pacientes considerados graves fueron referidos al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza y Hospital Carlos Seguín Escobedo de EsSalud, donde recibirán atención especializada.

Entre los heridos referidos a los nosocomios de la ciudad de Arequipa se encuentran Elizabeth Lunasco Quintana (30), Nelly Pacari Vizcarra (37), Yesenia Zegarra Miranda (37) y un menor de edad de 8 años de edad.

El gerente regional de Salud, Walther Oporto Pérez, señaló que a través del Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) de la Gerencia Regional de Salud (GERESA) se mantiene comunicación permanente con los establecimientos de salud de la zona para monitorear la evolución de los pacientes y coordinar el apoyo necesario.

Han dispuesto la movilización de ambulancias y el refuerzo del personal asistencial para garantizar una respuesta oportuna ante el accidente.

HERIDOS - HOSPITAL CAMANÁ

Eva Luz Choque Zanga (30) - trauma abdominal.

Niña 8 meses

Niña 4 años

Richard Paredes Quispe (44)

Rogelio Poma Ccarhuas (30)

F.S.G.G. (8)

Elizabeth Lunasco Quintana (30) - TEC en evolución.

Gladys Lunas Cjuro (34)

Liliana Valdivieso Yáñez (36)

Nelly Pacari Vizcarra (37) - TEC en evolución.

Berta Zonco Huarcapa (45)

Víctor Hugo Veleto Ponce (25)

Lucy Alejandrina Gómez Arpasi (53)

Henry Bandi Rey Apaclla Ñaupari (35)

Eduardo Antonio Gaspar Ayre (40)

Yesenia Zegarra Miranda (37) - TEC en evolución

Martha Suro Huachaca (42)

Christian Calderón Apaza (24)

Susana Gallegos Flores (41)

Alexandra Santos Alate (22)

Rodrigo Torres Barreda (22)

Wilson Roque Sucasa (35)

Leonarda Condori Puma (59)

Juan Carlos Sánchez Ore (31)

