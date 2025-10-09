La Contraloría General de la República detectó una presunta irregularidad en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud, donde un médico especialista en urología habría hecho uso indebido de su licencia con goce de haberes por enfermedad, para trabajar en una clínica particular.

De acuerdo con la información consignada en el Informe de Acción Posterior N° 10177-2025-CG/GRAR-AOP, el caso involucra al médico Alejandro Escalante Álvaro, que desde el 2017 trabaja bajo la modalidad de contrato a plazo indeterminado en el DL 728, desempeñándose en el departamento de Cirugía de la Gerencia Quirúrgica del referido centro hospital.

DETALLES

Al especialista se le concedió cuatro descansos médicos entre el 27 de diciembre de 2023 y el 24 de marzo de 2024, tiempo durante el cual participó en al menos dos intervenciones quirúrgicas en la Clínica San Pablo. Según la documentación recabada por el órgano de control, las intervenciones las realizó los días 16 de febrero y 21 de marzo de 2024 a través del Centro Urológico ABED, empresa que presta servicios de locación a la mencionada clínica privada.

En el informe, se detalla que el órgano de control accedió a los registros de la clínica privada, confirmaron la participación del médico como cirujano principal y médico ayudante en las dos operaciones, corroborando la irregularidad. Cabe señalar que durante el tiempo que al trabajador se le otorgó los cuatro certificados de incapacidad temporal (CITT) por encontrarse imposibilitado de realizar sus labores, recibió su remuneración completa en EsSalud.

La Contraloría sostiene que la conducta del médico constituyen un uso indebido de la licencia otorgada por enfermedad por cuento contraviene las disposiciones establecidas en la Ley del Servicio Civil, el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.º 728, y el Reglamento Interno de Trabajo de EsSalud.