Un grupo de pacientes del hospital Goyeneche denunció que sus operaciones vienen siendo postergadas debido a la avería de equipos médicos en las salas de cirugía. La situación ha generado que alarma entre los afectados, quienes permanecen varios días a la espera.

Desde la mañana de hoy martes, pacientes mujeres se quejaron por la falta de atención y esperan que el Gobierno Regional de Arequipa intervenga lo antes posible.

Nieves Mayta, en representación de las afectadas, afirmó incluso que hay pacientes que esperaron por dos semanas para su operación, pero al no ser atendidas solicitaron su alta.

“Estoy 10 días esperando y no nos pueden operar porque los equipos no están en buen estado. El doctor nos ha dicho que tampoco se puede arriesgar a realizar la intervención por los equipos malogrados”, expresó Nieves, quien aguarda una cirugía de vesícula.

Aseguró que la mayoría de las pacientes mujeres acuden al nosocomio por apendicitis o vesícula, no obstante, la espera causa indignación. “Yo vengo teniendo exámenes desde setiembre y no me operan (...) Cuál es la lógica del gobierno regional de hacer otro hospital, si no hay buenos equipos”, manifestó.

Según explicó, actualmente solo una de las tres salas de operaciones del hospital se encuentra operativa, lo que ha causado la reprogramación de varios procedimientos quirúrgicos.