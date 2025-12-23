En medio de un contexto marcado por la falta de recursos, equipamiento y protestas de los trabajadores que reclaman mayor atención a las necesidades que tiene el hospital Honorio Delgado Espinoza, el médico César Medina Linares fue designado nuevamente como director, cargo que ocupa por tercera vez a lo largo de su trayectoria.

Según explicó el gerente regional de Salud, Walter Oporto, la decisión de su retorno se da porque cumple con el perfil requerido para dirigir un hospital de alta complejidad, como lo es el Honorio Delgado, se ha vuelto cada vez más difícil. “Los requisitos se han incrementado notablemente y no todos están dispuestos a asumir esta responsabilidad”, señaló el gerente.

Oporto reconoció que ser director de un hospital público es una tarea sumamente complicada. Por un lado, el sector salud atraviesa constantes conflictos y, por otro, existe una fuerte presión por mejorar servicios sin contar con el presupuesto necesario. A ello sumó un factor determinante como es la baja remuneración que desincentiva a muchos profesionales a postular al cargo.

“Todo el mundo exige mejoras, más servicios y mejores condiciones, pero lamentablemente los recursos no siempre alcanzan. Eso hace que pocos quieran asumir esta función”, sostuvo el funcionario, al justificar el retorno de Medina al cargo que dejó hace exactamente un año.

Pese a este panorama adverso, desde la Gerencia de Salud se espera que durante este año se logren concretar algunos proyectos considerados de suma importancia como el tomógrafo y el resonador magnético, cuya compra se ha venido retrasando desde la pandemia de la COVID-19.

Otras carencias que persisten afectan servicios sensibles como el área quirúrgica, que también urge ser atendida para mejorar la atención operatoria de los pacientes. La administración de Rohel Sánchez espera resolver pronto el entrampamiento legal que hasta el momento impide trasladar equipamiento médico del hospital Maritza Campos hacia el Honorio Delgado y el Goyeneche.