Erika Carpio y sus familiares pasaron hoy en la mañana un mal momento en el hospital III Yanahuara de EsSalud, cuando le entregaron ua recién nacida que no era su hija y después de media hora de búsqueda apareció.

Ismena Turpo, abuela de la pequeña, informó a Diario Correo que el parto se registró ayer en la noche y las enfermeras bañaron hoy a la recién nacida.

“Mi hija Erika dio a luz por parto normal y le entregaron a la bebé. Hoy en la mañana la llevaron a bañarla y ahí le sacaron la cinta, cuando le entregan a su bebé no la reconoce. En media hora apareció, estaba tapada”, señaló.

Sin embargo, la angustia duró media hora y puso en movimiento a todo el personal de salud del nosocomio. “Mi hija se desesperó y yo también he tenido que pedir permiso en mi trabajo. Hablé con una técnica, me dijo que se habían equivocado. Mi hija está más tranquila. Apareció y estamos más tranquilos”, dijo.

Sin embargo, Ismena Turpo recomendó al personal de salud del hospital a estar más atento para evitar equivocaciones. “Cada uno sabe su trabajo, solo que no vuelva a pasar”, apuntó.

