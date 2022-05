La comisión especial encargada de fiscalizar la ejecución presupuestal del Consejo Regional de los años 2019 al 2021, terminó su informe. La presentación será en la primera sesión ordinaria de junio.

El presidente de esta comisión, Harberth Zúñiga, señaló que solo falta aprobar el dictamen final por todos los legisladores integrantes, entre ellos José Luis Hancco Mamani y Gloria Salas, en lugar de Kimmerlee Gutiérrez.

En líneas generales, Zúñiga Herrera, adelantó que el presupuesto de aproximadamente, 200 mil soles anuales para el Consejo Regional, fue gastado en viáticos de viajes por el “bloque oficialista”, en su mayoría por los consejeros Santiago Neyra, Richard Cervantes, Jeymi Flores y Miguel Guzmán, en ese orden.

“Santiago Neyra fue quien gastó más, ese dinero es recurso público, pero no hubo beneficio de esos viajes. No hay nada de nada, solo gasto y gasto. Más parecían gastos turísticos”, dijo el legislador regional, aunque no reveló montos o porcentajes.

Los viajes son a provincias de la región, pero también a otras regiones como Ayacucho, Madre de Dios.

GOBIERNO REGIONAL NEGABA VIÁTICOS A CONSEJEROS DE MINORÍA

”A nosotros nos decían (desde el Gobierno Regional de Arequipa) que no hay presupuesto, porque ellos ya se habían gastado el dinero. Se demoraban en dar los viáticos. En el primer y segundo año era difícil pedir la camioneta (años 2019 y 2020), no había logística”, dijo. Lamentablemente, el reglamento no tipifica sanciones o suspensiones a los delegados.

Cabe recordar que entre el 2019 y 2020 el gobernador fue Elmer Cáceres Llica, quien a la fecha se encuentra con prisión preventiva de 3 años, mientras que los consejeros Santiago Neyra y Richard Cervantes fueron suspendidos de sus funciones, pero se encuentran prófugos, con orden de detención preliminar por su presunta participación en la organización Los Hijos del Cóndor,